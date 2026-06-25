Келси Плам пропустит как минимум 4 недели из-за травмы ноги

Плам пройдет повторное обследование после 4-недельного восстановительного цикла.
В этом сезоне 4-кратная участница Матча звезд WNBA набирает в среднем 23,9 очка за игру, что является лучшим результатом в карьере, а также 6,4 передачи.
Звезда «Лос-Анджелеса» Келси Плам пропустит как минимум 4 недели из-за повреждения ноги.
Плам пройдет повторное обследование после 4-недельного восстановительного цикла.
В этом сезоне 4-кратная участница Матча звезд WNBA набирает в среднем 23,9 очка за игру, что является лучшим результатом в карьере, а также 6,4 передачи.