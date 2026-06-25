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Келси Плам пропустит как минимум 4 недели из-за травмы ноги

Звезда «Лос-Анджелеса» Келси Плам пропустит как минимум 4 недели из-за повреждения ноги.

Источник: Спортс‘’

Плам пройдет повторное обследование после 4-недельного восстановительного цикла.

В этом сезоне 4-кратная участница Матча звезд WNBA набирает в среднем 23,9 очка за игру, что является лучшим результатом в карьере, а также 6,4 передачи.