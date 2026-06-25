«Лейкерс» подпишут двустороннее соглашение с форвардом Эй Кей Окереке

Игрок провел 4 года на студенческом уровне. В сезоне-2025/26 он выступал за Вандербилт, набирая 9,6 очка, 3,6 подбора и 2 передачи за 26,2 минуты в среднем. Окереке реализовал 40% трехочковых бросков.