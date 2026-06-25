Защитник Тре Дональдсон согласовал двусторонний контракт с «Хит»

Дональдсон провел 4 года в NCAA, до Майами поиграв за Оберн и Мичиган.
В последнем сезоне он набирал 16,4 очка, 5,7 передачи, 3,6 подбора и 1,4 перехвата за 34 минуты в среднем, реализуя 35,9% трехочковых бросков.
22-летний защитник Тре Дональдсон завершил студенческую карьеру в Майами и попробует свои силы в «Хит». Игрок подпишет двустороннее соглашение с клубом.
Дональдсон провел 4 года в NCAA, до Майами поиграв за Оберн и Мичиган.
В последнем сезоне он набирал 16,4 очка, 5,7 передачи, 3,6 подбора и 1,4 перехвата за 34 минуты в среднем, реализуя 35,9% трехочковых бросков.