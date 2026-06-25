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Защитник Тре Дональдсон согласовал двусторонний контракт с «Хит»

22-летний защитник Тре Дональдсон завершил студенческую карьеру в Майами и попробует свои силы в «Хит». Игрок подпишет двустороннее соглашение с клубом.

Источник: Спортс‘’

Дональдсон провел 4 года в NCAA, до Майами поиграв за Оберн и Мичиган.

В последнем сезоне он набирал 16,4 очка, 5,7 передачи, 3,6 подбора и 1,4 перехвата за 34 минуты в среднем, реализуя 35,9% трехочковых бросков.