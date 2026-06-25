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«Лейкерс» пока не сделали предложения Леброну Джеймсу

Будущее Леброна Джеймса в НБА по-прежнему остается неопределенным. По информации инсайдера Шэмса Чарании, после открытия рынка свободных агентов «Лейкерс» связывались с форвардом, однако с тех пор серьезного прогресса в переговорах не произошло.

Источник: Спортс‘’

Как отмечает Чарания, стороны провели разговор вскоре после завершения финала НБА, когда клубы получили право вести переговоры со своими свободными агентами. Однако с тех пор контакты между «Лейкерс» и представителями Джеймса были минимальными, а официального предложения нового контракта игроку пока не поступало.

По данным источников, руководство «озерников» пытается понять, как лучше распорядиться возможными 50 миллионами долларов свободного пространства под потолком зарплат и каким образом усилить состав вокруг Луки Дончича, который готовится провести свой второй полный сезон в команде.

При этом сам Джеймс может проявить гибкость в вопросе нового соглашения в зависимости от того, как клуб использует свои возможности для укрепления состава.

Ранее «Лейкерс» уже договорились о новом четырехлетнем контракте с Остином Ривзом на 185 миллионов долларов.

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