«Лейкерс» пока не сделали предложения Леброну Джеймсу

Как отмечает Чарания, стороны провели разговор вскоре после завершения финала НБА, когда клубы получили право вести переговоры со своими свободными агентами. Однако с тех пор контакты между «Лейкерс» и представителями Джеймса были минимальными, а официального предложения нового контракта игроку пока не поступало.
По данным источников, руководство «озерников» пытается понять, как лучше распорядиться возможными 50 миллионами долларов свободного пространства под потолком зарплат и каким образом усилить состав вокруг Луки Дончича, который готовится провести свой второй полный сезон в команде.
При этом сам Джеймс может проявить гибкость в вопросе нового соглашения в зависимости от того, как клуб использует свои возможности для укрепления состава.
Ранее «Лейкерс» уже договорились о новом четырехлетнем контракте с Остином Ривзом на 185 миллионов долларов.