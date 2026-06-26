Андрей Кириленко после драфта Всеволода Ищенко: «Пол Миллсэп — очень хороший пример, что даже из второго раунда можно становиться звездами»

"Очень здорово, что очередной драфт дал нам еще одного потенциального российского представителя в НБА. Мы много говорили о том, что у Всеволода был удачный и этот, и прошлый сезон. Видно, что он находится на пути вверх. И у него есть все для того, чтобы играть на самом высоком уровне.
Наверное, второй раунд драфта — не идеальная история, всегда хочется быть выбранным в первом. Это более надежно гарантирует тебе игровое время и положение в команде. Но в любом случае это хороший знак. Тем более, еще до драфта ходили слухи, что «Даллас» хочет Ищенко и рассчитывает на него в определенном формате. Собственно, он Севу в итоге и получил. Теперь все только в его руках. Никто не отменял работу, старание и стремление. Все остальное у Ищенко есть. Мы болеем. А на нем теперь лежит хорошая и приятная ответственность.
Второй раунд, на мой взгляд, недостаток, но не большая трагедия. Разве что больше накладывает на тебя как игрока ограничений. За тобой закрепляют права, и ты не можешь быть свободным в своих перемещениях. Однако есть огромное количество примеров, что нет ничего невозможного. В любом случае, многое зависит от самих игроков. Если они, сжав зубы, начинают работать и ставят себя в такую ситуацию, что нужны своей команде, то затем вырастают в тех, кто находится на ведущих ролях во всей лиге.
У меня перед глазами стоит пример Пола Миллсэпа. Паренек на четвертом «номере», особо не отличался размерами, был выбран «Ютой» во втором раунде. Но постепенно шаг за шагом сначала стал важным игроком, выходящим со скамейки, потом серьезным ролевиком и, наконец, одним из лидеров «Атланты», четырежды попавшим на Матч звезд НБА. Это очень хороший пример, что даже из второго раунда можно становиться звездами", — сказал Кириленко.