Андрей Кириленко после драфта Всеволода Ищенко: «Пол Миллсэп — очень хороший пример, что даже из второго раунда можно становиться звездами»

Наверное, второй раунд драфта — не идеальная история, всегда хочется быть выбранным в первом. Это более надежно гарантирует тебе игровое время и положение в команде. Но в любом случае это хороший знак. Тем более, еще до драфта ходили слухи, что «Даллас» хочет Ищенко и рассчитывает на него в определенном формате. Собственно, он Севу в итоге и получил. Теперь все только в его руках. Никто не отменял работу, старание и стремление. Все остальное у Ищенко есть. Мы болеем. А на нем теперь лежит хорошая и приятная ответственность.