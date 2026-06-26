«Локомотив-Кубань» сохранит Ивана Самойленко

22-летний баскетболист — сын разыгрывающего Петра Самойленко, чемпиона Европы 2007 года.
В прошедшем сезоне Самойленко-младший провел 37 матчей (7 в старте), набирая в среднем 3,1 очка, 0,9 подбора и 1 передачу за 11,5 минуты на паркете.
По информации «Перехвата», «Локомотив-Кубань» не будет активировать опцию досрочного расторжения в контракте Ивана Самойленко, сохранив защитника.
22-летний баскетболист — сын разыгрывающего Петра Самойленко, чемпиона Европы 2007 года.
В прошедшем сезоне Самойленко-младший провел 37 матчей (7 в старте), набирая в среднем 3,1 очка, 0,9 подбора и 1 передачу за 11,5 минуты на паркете.