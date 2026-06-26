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«Локомотив-Кубань» сохранит Ивана Самойленко

По информации «Перехвата», «Локомотив-Кубань» не будет активировать опцию досрочного расторжения в контракте Ивана Самойленко, сохранив защитника.

Источник: Спортс‘’

22-летний баскетболист — сын разыгрывающего Петра Самойленко, чемпиона Европы 2007 года.

В прошедшем сезоне Самойленко-младший провел 37 матчей (7 в старте), набирая в среднем 3,1 очка, 0,9 подбора и 1 передачу за 11,5 минуты на паркете.