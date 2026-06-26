«Зенит» получит денежную компенсацию за расторжение контракта с Ненадом Димитриевичем

Петербуржский клуб получит денежную компенсацию, прописанную в соглашении.
Димитриевич присоединился к «Зениту» летом прошлого года и провел в Единой лиге ВТБ 10 матчей, набирая в среднем 11,5 очка, 2,9 подбора и 5,7 передачи.
«Зенит» объявил о расторжении контракта с разыгрывающим Ненадом Димитриевичем (28 лет, 190 см), который провел вторую половину сезона в «Баварии» на правах аренды.
Петербуржский клуб получит денежную компенсацию, прописанную в соглашении.
Димитриевич присоединился к «Зениту» летом прошлого года и провел в Единой лиге ВТБ 10 матчей, набирая в среднем 11,5 очка, 2,9 подбора и 5,7 передачи.