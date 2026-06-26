Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» получит денежную компенсацию за расторжение контракта с Ненадом Димитриевичем

«Зенит» объявил о расторжении контракта с разыгрывающим Ненадом Димитриевичем (28 лет, 190 см), который провел вторую половину сезона в «Баварии» на правах аренды.

Петербуржский клуб получит денежную компенсацию, прописанную в соглашении.

Димитриевич присоединился к «Зениту» летом прошлого года и провел в Единой лиге ВТБ 10 матчей, набирая в среднем 11,5 очка, 2,9 подбора и 5,7 передачи.