Барак Обама о Брансоне: «Король Нью-Йорка»

«Он потрясающий. Его отличают стойкость, выносливость и сила духа. Он как бы говорит: “Я продолжу идти вперед. Никаких сомнений в себе. И я не позволю команде сомневаться во мне”. Джейлен был выбран во втором раунде драфта, но стал чемпионом, победителем. Никто этого не ожидал.
Это клише, но у этого парня сердце чемпиона. Вы видели его вместе с отцом после победы? Было видно, как они этого хотели, какую работу проделали. Все ради этого момента.
Ему больше никогда не придется платить за еду в Нью-Йорке. Они просто не могут просить с него денег. Он — король Нью-Йорка", — заявил Обама.