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Барак Обама о Брансоне: «Король Нью-Йорка»

Экс-президент США Барак Обама отдал должное лидеру «Никс» Джейлену Брансону, который привел команду к первому с 1973 года чемпионству в сезоне-25/26.

Источник: Спортс‘’

«Он потрясающий. Его отличают стойкость, выносливость и сила духа. Он как бы говорит: “Я продолжу идти вперед. Никаких сомнений в себе. И я не позволю команде сомневаться во мне”. Джейлен был выбран во втором раунде драфта, но стал чемпионом, победителем. Никто этого не ожидал.

Это клише, но у этого парня сердце чемпиона. Вы видели его вместе с отцом после победы? Было видно, как они этого хотели, какую работу проделали. Все ради этого момента.

Ему больше никогда не придется платить за еду в Нью-Йорке. Они просто не могут просить с него денег. Он — король Нью-Йорка", — заявил Обама.