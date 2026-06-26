Барак Обама о Брансоне: «Король Нью-Йорка»

«Он потрясающий. Его отличают стойкость, выносливость и сила духа. Он как бы говорит: “Я продолжу идти вперед. Никаких сомнений в себе. И я не позволю команде сомневаться во мне”. Джейлен был выбран во втором раунде драфта, но стал чемпионом, победителем. Никто этого не ожидал.