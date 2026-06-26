Кущенко: «Сколько Сергей Иванов сделал для баскетбола в целом — словами не высказать»

«Сколько Сергей Борисович сделал для баскетбола в целом — словами не высказать. Для наших сборных, которые добились максимального успеха, когда Иванов входил в попечительский совет, для его детища — Единой лиги ВТБ, для ЦСКА, который он безумно любил. На весь наш баскетбол он оказал неизгладимое влияние. Для меня лично это персональная, огромная потеря. У нас совпадали вкусы, жизненные ориентиры. От музыкальных вкусов до любви к поездкам по нашей бескрайней России. До сих пор не могу осознать случившееся», — признался Кущенко.