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Илона Корстин о смерти Сергея Иванова: «Всегда будем помнить его как сильного, справедливого и прекрасного человека, который очень любил баскетбол»

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отреагировала на смерть Сергея Иванова. Политик, чиновник и спортивный энтузиаст ушел из жизни в 73 года.

"Выражаю глубокие соболезнования семье Сергея Борисовича. Это огромная утрата для страны и всего российского баскетбола. Ушла целая эпоха. Для меня Сергей Борисович был примером справедливости, честности и достоинства. Я знала его еще со времен, когда выступала за сборную России. Сергей Борисович неоднократно вручал нашей сборной государственные награды, приезжал на матчи, поддерживал как женскую, так и мужскую сборную России.

«После окончания моей баскетбольной карьеры Сергей Борисович предоставил мне возможность работать в Единой лиге ВТБ в качестве генерального директора и все эти годы был флагманом лиги и российского баскетбола. Благодаря его вкладу Единая лига ВТБ стала одним из сильнейших баскетбольных соревнований в Европе. Мы безмерно благодарны Сергею Борисовичу за его поддержку, доверие и работу. И всегда будем помнить его как сильного, справедливого и прекрасного человека, который очень любил баскетбол», — поделилась Корстин.