Илона Корстин о смерти Сергея Иванова: «Всегда будем помнить его как сильного, справедливого и прекрасного человека, который очень любил баскетбол»

«После окончания моей баскетбольной карьеры Сергей Борисович предоставил мне возможность работать в Единой лиге ВТБ в качестве генерального директора и все эти годы был флагманом лиги и российского баскетбола. Благодаря его вкладу Единая лига ВТБ стала одним из сильнейших баскетбольных соревнований в Европе. Мы безмерно благодарны Сергею Борисовичу за его поддержку, доверие и работу. И всегда будем помнить его как сильного, справедливого и прекрасного человека, который очень любил баскетбол», — поделилась Корстин.