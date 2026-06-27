Айзейя Хартенштайн подпишет с «Оклахомой» контракт на 75 млн долларов и 3 года

Соглашение включает максимальный 15-процентный торговый бонус («трэйд-кикер») и уникальную взаимную опцию, которая позволяет обеим сторонам пересмотреть условия контракта в 2028 году перед финальным сезоном.
Этот контракт доводит общую сумму гарантированных выплат Хартенштайну от «Тандер» до 134 миллионов долларов за 5 лет.
Центровой перешел в «Оклахому» как свободный агент летом 2024 года и оказался одним из ключевых элементов чемпионского состава, закрыв потребность в физически мощном игроке под кольцом.
Хартенштайн сыграл во всех 38 матчах плей-офф «Тандер» за последние два года, выходя в старте в 35 из них и набирая 9,1 очка, 8,3 подбора и 2,6 передачи.