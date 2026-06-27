Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Айзейя Хартенштайн подпишет с «Оклахомой» контракт на 75 млн долларов и 3 года

Как сообщает Шэмс Чарания, центровой Айзейя Хартенштайн (28 лет, 213 см) и «Оклахома» договорились о заключении нового трехлетнего контракта на 75 миллионов долларов сроком до сезона-2028/29.

Соглашение включает максимальный 15-процентный торговый бонус («трэйд-кикер») и уникальную взаимную опцию, которая позволяет обеим сторонам пересмотреть условия контракта в 2028 году перед финальным сезоном.

Этот контракт доводит общую сумму гарантированных выплат Хартенштайну от «Тандер» до 134 миллионов долларов за 5 лет.

Центровой перешел в «Оклахому» как свободный агент летом 2024 года и оказался одним из ключевых элементов чемпионского состава, закрыв потребность в физически мощном игроке под кольцом.

Хартенштайн сыграл во всех 38 матчах плей-офф «Тандер» за последние два года, выходя в старте в 35 из них и набирая 9,1 очка, 8,3 подбора и 2,6 передачи.