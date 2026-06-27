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Брайан Уиндхорст: «Джа Морэнт более чем доступен для обмена. Два года в контракте осложняют ситуацию»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился информацией по возможному обмену разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

Источник: Спортс‘’

"Он более чем доступен. Он просто невероятно доступен для обмена.

Если бы у Джа был еще один год по контракту, мне кажется, его бы обменяли еще несколько месяцев назад. Я считаю это разумным риском. Он очень мотивирован провести сильный сезон. Но у него два года по контракту. Поэтому, если вы обменяете его, и это не сработает, то окажетесь в ситуации, когда риск не оправдается.

«Мемфис» меняет курс. Они перестраиваются. Они обменяли Десмонда Бэйна. Они обменяли Джарена Джексона. Они хотят сделать Кэма Бузера центральной фигурой своей команды. Они очень мотивированы обменять Джа", — рассказал Уиндхорст.