Брайан Уиндхорст: «Джа Морэнт более чем доступен для обмена. Два года в контракте осложняют ситуацию»

Если бы у Джа был еще один год по контракту, мне кажется, его бы обменяли еще несколько месяцев назад. Я считаю это разумным риском. Он очень мотивирован провести сильный сезон. Но у него два года по контракту. Поэтому, если вы обменяете его, и это не сработает, то окажетесь в ситуации, когда риск не оправдается.