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Перенесший в декабре операцию на стопе Дерек Лайвли все еще не перешел к беговым тренировкам

Центровой «Мэверикс» Дерек Лайвли избавился от защитного ботинка, который использовал на протяжении большей части года, но все еще не перешел к тренировкам, включающим бег.

Источник: Спортс‘’

В декабре 2025 года Лайвли перенес операцию на стопе и выбыл до конца сезона. Причиной такого решения стал сохраняющийся дискомфорт, с которым игрок не смог справиться консервативными методами.

«Я не тороплюсь. Трачу даже больше времени, чем нужно, чтобы больше никогда не иметь проблем с этой ногой. Когда я справлюсь с этой историей, станет намного проще», — заявил Лайвли.

В сезоне-25/26 22-летний баскетболист успел провести 7 матчей и в среднем набирал 4,3 очка, 5,3 подбора и 1,9 передачи за 16,5 минуты на паркете.