Перенесший в декабре операцию на стопе Дерек Лайвли все еще не перешел к беговым тренировкам

В декабре 2025 года Лайвли перенес операцию на стопе и выбыл до конца сезона. Причиной такого решения стал сохраняющийся дискомфорт, с которым игрок не смог справиться консервативными методами.
«Я не тороплюсь. Трачу даже больше времени, чем нужно, чтобы больше никогда не иметь проблем с этой ногой. Когда я справлюсь с этой историей, станет намного проще», — заявил Лайвли.
В сезоне-25/26 22-летний баскетболист успел провести 7 матчей и в среднем набирал 4,3 очка, 5,3 подбора и 1,9 передачи за 16,5 минуты на паркете.