Майк Джеймс собирается судиться с «Барселоной» из-за сорванных договоренностей о сотрудничестве

В прошлом году «Барселона» скандально вышла из уже согласованного контракта с Томасом Эртелем, когда игрок с семьей прилетел для оформления отношений с клубом. Этим летом испанская организация снова в одностороннем порядке отказалась от уже достигнутого соглашения. В этот раз клуб прервал сделку с разыгрывающим Майком Джеймсом.
Джеймс завершает выступление за «Монако» и намеревался играть под руководством Хавьера Паскуаля. Уход специалиста из «Барселоны» заставил клуб отказаться от услуг Джеймса.
Разыгрывающий намерен отстаивать свои права в суде.