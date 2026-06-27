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Майк Джеймс собирается судиться с «Барселоной» из-за сорванных договоренностей о сотрудничестве

В прошлом году «Барселона» скандально вышла из уже согласованного контракта с Томасом Эртелем, когда игрок с семьей прилетел для оформления отношений с клубом. Этим летом испанская организация снова в одностороннем порядке отказалась от уже достигнутого соглашения.

В прошлом году «Барселона» скандально вышла из уже согласованного контракта с Томасом Эртелем, когда игрок с семьей прилетел для оформления отношений с клубом. Этим летом испанская организация снова в одностороннем порядке отказалась от уже достигнутого соглашения. В этот раз клуб прервал сделку с разыгрывающим Майком Джеймсом.

Джеймс завершает выступление за «Монако» и намеревался играть под руководством Хавьера Паскуаля. Уход специалиста из «Барселоны» заставил клуб отказаться от услуг Джеймса.

Разыгрывающий намерен отстаивать свои права в суде.