Майк Джеймс собирается судиться с «Барселоной» из-за сорванных договоренностей о сотрудничестве

В прошлом году «Барселона» скандально вышла из уже согласованного контракта с Томасом Эртелем, когда игрок с семьей прилетел для оформления отношений с клубом. Этим летом испанская организация снова в одностороннем порядке отказалась от уже достигнутого соглашения. В этот раз клуб прервал сделку с разыгрывающим Майком Джеймсом.