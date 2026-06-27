Джимми Батлер: «У меня в запасе еще пара хороших лет. Будем гнать, пока колеса не отвалятся»

Форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер восстанавливается после операции на передней крестообразной связке. Прошли четыре месяца после начала реабилитации. Игроку нужны еще 4 недели, чтобы приступить к тренировкам с полноценным бегом. Клуб надеется вернуть форварда в состав к началу февраля, сам Батлер хотел бы начать раньше.
"Возвращаюсь на свой прежний уровень. Даже лучше. Знаю, что будут элитным игроком. У меня еще пара хороших лет, будем гнать, пока колеса не отвалятся.
Плохо говорить о завершении, но хотел бы закончить здесь. Первоклассная организация. Лучшая. Один из величайших в качестве партнера. Благодарен этой возможности. Хочу внести свой вклад.
Если говорить об обмене, это будет не первый раз. Хорошо знать, что меня здесь ценят, но если будет сделка, пусть. Их задача — обеспечивать победы", — заключил Батлер.