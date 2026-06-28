«Орландо» отчислил Джонатана Айзека

Как сообщает эксперт ESPN Бобби Маркс, этот шаг позволяет клубу сэкономить 6,5 миллиона долларов.
Айзеку причитается 8 миллионов долларов, но «Мэджик» не стали «растягивать» эту сумму на семь сезонов, что позволило бы форварду вернуться в Орландо, если он не подпишет контракт с другой командой на рынке свободных агентов.
Форвард был выбран «Орландо» под 6-м номером на драфте 2017 года. Однако за 9 сезонов в составе «Мэджик» он сыграл 70 или более матчей лишь дважды, пропустив полностью сезоны 2020/21 и 2021/22 из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.
В прошедшем сезоне Айзек набирал в среднем 2,6 очка и 2,5 подбора за 52 игры. Он не принимал участия в последних 22 матчах регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф против «Детройта» (где «Орландо» потерпел поражение) из-за травмы колена.