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«Орландо» отчислил Джонатана Айзека

«Орландо» отчислил форварда Джонатана Айзека (28 лет, 208 см), зарплата которого в размере 14,5 миллиона долларов должна была стать гарантированной 28 июня.

Как сообщает эксперт ESPN Бобби Маркс, этот шаг позволяет клубу сэкономить 6,5 миллиона долларов.

Айзеку причитается 8 миллионов долларов, но «Мэджик» не стали «растягивать» эту сумму на семь сезонов, что позволило бы форварду вернуться в Орландо, если он не подпишет контракт с другой командой на рынке свободных агентов.

Форвард был выбран «Орландо» под 6-м номером на драфте 2017 года. Однако за 9 сезонов в составе «Мэджик» он сыграл 70 или более матчей лишь дважды, пропустив полностью сезоны 2020/21 и 2021/22 из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.

В прошедшем сезоне Айзек набирал в среднем 2,6 очка и 2,5 подбора за 52 игры. Он не принимал участия в последних 22 матчах регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф против «Детройта» (где «Орландо» потерпел поражение) из-за травмы колена.