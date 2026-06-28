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Никола Йокич может отложить продление контракта с «Денвером»

По информации инсайдеров Марка Стейна и Джейка Фишера, звездный центровой «Денвера» Никола Йокич снова может повременить с подписанием продления контракта.

Этим летом Йокич вновь имеет право на продление. Он может отложить этот шаг и подписать новое соглашение либо позже в текущем сезоне, либо следующим летом. Также у Йокича есть опция игрока на сезон-2027/28, и он может переподписаться с «Наггетс» уже в тот момент.

И игрок, и клуб неоднократно заявляли о желании, чтобы Йокич провел всю свою карьеру в колорадской команде.

31-летний серб имеет право подписать 3-летнее продление на сумму 215 миллионов долларов (если он активирует свою опцию игрока на сезон-2027/28). Если же он откажется от опции в том сезоне, то сможет подписать 4-летнее продление на 280 миллионов долларов.