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Сборная России по баскетболу проиграла венграм в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 72:71 в пользу венгров.

Источник: РИА "Новости"

БУДАПЕШТ, 28 июня. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу со счетом 71:72 уступила команде Венгрии в товарищеском матче. Встреча прошла в Секешфехерваре.

Самым результативным игроком встречи стал Павел Савков, набравший 21 очко. В составе команды Венгрии больше всех очков на счету Бенедека Варади — 14.

26 июня сборная России в Анкаре уступила команде Турции со счетом 78:86.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Все товарищеские матчи, которые сборная России проводит после отстранения, не учитываются при подсчете рейтинга FIBA.