Сборная России по баскетболу проиграла венграм в товарищеском матче

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Все товарищеские матчи, которые сборная России проводит после отстранения, не учитываются при подсчете рейтинга FIBA.