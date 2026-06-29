Сборная России по баскетболу проиграла венграм в товарищеском матче

БУДАПЕШТ, 28 июня. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу со счетом 71:72 уступила команде Венгрии в товарищеском матче. Встреча прошла в Секешфехерваре.
Самым результативным игроком встречи стал Павел Савков, набравший 21 очко. В составе команды Венгрии больше всех очков на счету Бенедека Варади — 14.
26 июня сборная России в Анкаре уступила команде Турции со счетом 78:86.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Все товарищеские матчи, которые сборная России проводит после отстранения, не учитываются при подсчете рейтинга FIBA.