Каспарас Якучионис: «В “Милуоки” много молодых игроков — это хорошая ситуация для меня»

«Первый день определенно был непростым. Я много думал об этом, но потом понимаешь, что это бизнес, и ты можешь контролировать далеко не все. Поэтому я стараюсь сосредоточиться на том, что зависит от меня: работать и каждый день становиться лучше. Не хочу тратить слишком много времени на все остальное», — сказал Якучионис.
При этом защитник заявил, что считает переход в «Милуоки» хорошей возможностью.
«Как я уже говорил, первый день был тяжелым, потому что впервые в моей карьере меня обменяли без моего решения. Но я не думаю, что это плохо. Это молодая организация с большим количеством молодых игроков, поэтому считаю, что для меня это хорошая ситуация», — отметил 20-летнйий баскетболист.
Спустя несколько дней после обмена Якучионис дебютировал за национальную сборную Литвы в товарищеской встрече с Украиной. За 30 минут на площадке он оформил дабл-дабл — 12 очков, 10 передач, 4 подбора и 2 перехвата, став одним из лучших игроков матча.