Каспарас Якучионис: «В “Милуоки” много молодых игроков — это хорошая ситуация для меня»

«Первый день определенно был непростым. Я много думал об этом, но потом понимаешь, что это бизнес, и ты можешь контролировать далеко не все. Поэтому я стараюсь сосредоточиться на том, что зависит от меня: работать и каждый день становиться лучше. Не хочу тратить слишком много времени на все остальное», — сказал Якучионис.