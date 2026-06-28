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Каспарас Якучионис: «В “Милуоки” много молодых игроков — это хорошая ситуация для меня»

Литовский защитник Каспарас Якучионис впервые прокомментировал обмен, в результате которого оказался в «Милуоки» в рамках громкой сделки с участием Янниса Адетокумбо.

Источник: Спортс‘’

«Первый день определенно был непростым. Я много думал об этом, но потом понимаешь, что это бизнес, и ты можешь контролировать далеко не все. Поэтому я стараюсь сосредоточиться на том, что зависит от меня: работать и каждый день становиться лучше. Не хочу тратить слишком много времени на все остальное», — сказал Якучионис.

При этом защитник заявил, что считает переход в «Милуоки» хорошей возможностью.

«Как я уже говорил, первый день был тяжелым, потому что впервые в моей карьере меня обменяли без моего решения. Но я не думаю, что это плохо. Это молодая организация с большим количеством молодых игроков, поэтому считаю, что для меня это хорошая ситуация», — отметил 20-летнйий баскетболист.

Спустя несколько дней после обмена Якучионис дебютировал за национальную сборную Литвы в товарищеской встрече с Украиной. За 30 минут на площадке он оформил дабл-дабл — 12 очков, 10 передач, 4 подбора и 2 перехвата, став одним из лучших игроков матча.