«Голден Стэйт» хочет обменять Джимми Батлера на Энтони Дэвиса, а затем подписать Леброна Джеймса

Обмен Дэвиса должен будет включать форварда Джимми Батлера, у которого истекает контракт на 57 миллионов долларов, и который восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки. «Уорриорз» также придется включить в сделку драфт-капитал — у них есть 2 будущих выбора в первом раунде и 4 возможности обмена правами на пики.
«Воины» надеются, что приобретение Дэвиса поможет привлечь Джеймса из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, как только официально откроется рынок свободных агентов. Их предложение — воссоединение с Дэвисом, игра в одной команде со Стефом Карри и Дрэймондом Грином, выступление под руководством Стива Керра и попытка побороться за еще один чемпионский титул.
Ранее «Вашингтон» дал понять, что намерен сохранить Дэвиса после того, как переподписал защитника Трэя Янга на 212 миллионов долларов и 4 года.
На этой неделе Батлер заявил, что хочет остаться в «Голден Стэйт» и что это лучшая организация, за которую он когда-либо выступал, но «если меня обменяют, значит, обменяют».