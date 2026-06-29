«Клипперс» и «Даллас» и обсуждали обмен Кавая Ленарда на Клэя Томпсона и Пи Джей Вашингтона

«У нас в составе 19-летний игрок поколения, — сказал президент, имея в виду Купера Флэгга. — Мы должны мыслить в этом ключе. Мы не будем принимать решения, основываясь на необходимости побеждать сейчас. Я не думаю, что это имело бы смысл для клуба».