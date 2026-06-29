«Клипперс» и «Даллас» и обсуждали обмен Кавая Ленарда на Клэя Томпсона и Пи Джей Вашингтона

«Мэверикс» и «Клипперс» обсуждали сделку, которая отправит Ленарда в Даллас в обмен на пакет активов, включающий форварда Пи Джей Вашингтона, защитника Клэя Томпсона и выборы на драфте, сообщили источники The Athletic, описывая переговоры, которые все еще продолжаются.
У 35-летнего Ленарда остается один год по контракту (50,3 миллиона долларов). В прошлом сезоне он набирал рекордные за карьеру 27,9 очка за игру.
В мае Уджири заявил, что каждое решение «Мэверикс» будет «ориентировано на будущее».
«У нас в составе 19-летний игрок поколения, — сказал президент, имея в виду Купера Флэгга. — Мы должны мыслить в этом ключе. Мы не будем принимать решения, основываясь на необходимости побеждать сейчас. Я не думаю, что это имело бы смысл для клуба».