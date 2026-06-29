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«Хьюстон» — фаворит на подписание Маркуса Смарта благодаря многолетнему контракту

Как сообщает Дэн Войк из The Athletic, в лиге растет уверенность в том, что защитник «Лейкерс» Маркус Смарт откажется от опции на 5,4 млн долларов и выйдет на рынок свободных агентов в поисках более долгосрочного соглашения.

Как сообщает Дэн Войк из The Athletic, в лиге растет уверенность в том, что защитник «Лейкерс» Маркус Смарт откажется от опции на 5,4 млн долларов и выйдет на рынок свободных агентов в поисках более долгосрочного соглашения.

Лучший за сезон баскетбол Смарт показал в серии плей-офф против «Рокетс», когда ослабленные «Лейкерс» прошли их в первом раунде. Сообщается, что именно «Хьюстон» станет командой, которая с наибольшей вероятностью подпишет Смарта, предложив ему многолетний контракт.

Защитник уже играл под руководством тренера «Рокетс» Име Удоки в «Бостоне».