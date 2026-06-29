«Бруклин» откажется от опции продления контракта Заира Уильямса (6,25 млн)

24-летний форвард должен был получить 6,25 млн долларов по этой опции.
В прошлом сезоне Уильямс провел за «Нетс» 56 матчей, набирая 10,2 очка (42,5% с игры, 34,3% из-за дуги), 2,4 подбора и 1,1 передачи.
По информации инсайдера Майкла Скотто, форвард Заир Уильямс станет свободным агентом после того, как «Бруклин» откажется от опции команды в его соглашении.
24-летний форвард должен был получить 6,25 млн долларов по этой опции.
В прошлом сезоне Уильямс провел за «Нетс» 56 матчей, набирая 10,2 очка (42,5% с игры, 34,3% из-за дуги), 2,4 подбора и 1,1 передачи.