Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бруклин» откажется от опции продления контракта Заира Уильямса (6,25 млн)

По информации инсайдера Майкла Скотто, форвард Заир Уильямс станет свободным агентом после того, как «Бруклин» откажется от опции команды в его соглашении.

Источник: Спортс‘’

24-летний форвард должен был получить 6,25 млн долларов по этой опции.

В прошлом сезоне Уильямс провел за «Нетс» 56 матчей, набирая 10,2 очка (42,5% с игры, 34,3% из-за дуги), 2,4 подбора и 1,1 передачи.