«Бостон» запрашивает крупный пакет драфт-пиков в переговорах по Джейлену Брауну

«Селтикс» активно изучают рынок обменов Джейлена Брауна. Но меня удивило то, что, как мне сообщили, в некоторых переговорах они просят за него четыре, а иногда и пять пиков первого раунда. Это заставило многие клубы задуматься, каким курсом собирается идти «Бостон».