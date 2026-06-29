«Бостон» запрашивает крупный пакет драфт-пиков в переговорах по Джейлену Брауну

«Селтикс» активно изучают рынок обменов Джейлена Брауна. Но меня удивило то, что, как мне сообщили, в некоторых переговорах они просят за него четыре, а иногда и пять пиков первого раунда. Это заставило многие клубы задуматься, каким курсом собирается идти «Бостон».
Неделю назад они пытались заполучить Янниса Адетокумбо, чтобы остаться претендентами на титул. Если они обменяют Джейлена Брауна на пакет с упором на драфт-пики, означает ли это, что «Селтикс» перестраиваются и, возможно, делают шаг назад?
Возможно, «Селтикс» и сами не до конца знают, в каком направлении двигаться. Но эти запросы с большим количеством драфт-пиков за Джейлена Брауна вызвали большой резонанс в лиге", — сообщил Уиндхорст в эфире ESPN.