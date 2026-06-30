Джейлен Дюрен встретится с «Лейкерс» и «Сакраменто»

У «Лос-Анджелеса» есть необходимое место под потолком зарплат — 52 миллиона долларов, по данным эксперта ESPN Бобби Маркса, — чтобы сделать предложение 22-летнему Дюрену. Однако у «Детройта» будет время до 7 июля, чтобы повторить это предложение. «Лейкерс» при этом рискуют упустить своих ключевых свободных агентов.