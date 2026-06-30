Джейлен Дюрен встретится с «Лейкерс» и «Сакраменто»

Одной из этих команд являются «Лейкерс». Руководство «Лос-Анджелеса» получило от суперзвезды команды Луки Дончича сигнал о его желании играть в паре с «центровым уровня А», и Дюрен полностью соответствует этому запросу, как отмечает источник ESPN.
В составе «озерников» на следующий сезон есть только один центровой, после того как Деандре Эйтон активировал опцию в своем контракте на сумму 8,1 миллиона долларов.
У «Лос-Анджелеса» есть необходимое место под потолком зарплат — 52 миллиона долларов, по данным эксперта ESPN Бобби Маркса, — чтобы сделать предложение 22-летнему Дюрену. Однако у «Детройта» будет время до 7 июля, чтобы повторить это предложение. «Лейкерс» при этом рискуют упустить своих ключевых свободных агентов.
Также Дюрен намерен провести переговоры с «Сакраменто».
«Кингз» будут вынуждены использовать схему «сайн-энд-трэйд». В рамках такой сделки, вероятно, придется включить трехкратного участника Матча всех звезд Домантаса Сабониса, у которого осталось два года по текущему контракту на сумму 94 миллиона долларов.