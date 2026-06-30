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Кристапс Порзингис продлил контракт с «Голден Стэйт» на 2 года и 40 млн долларов

Как сообщает Шэмс Чарания, центровой Кристапс Порзингис (30 лет, 218 см) договорился о продлении контракта с «Голден Стэйт» на 2 года и 40 миллионов долларов с опцией игрока на второй сезон.

Источник: Спортс‘’

«Уорриорз» приобрели Порзингиса зимой у «Атланты» в обмен на Джонатана Кумингу и Бадди Хилда. За новую команду латвиец провел только 15 матчей, так как боролся со странной болезнью, а также с тендинитом ахиллова сухожилия. Его результативность составила 16,1 очка в среднем за 23,7 минуты.

Подписание Порзингиса усложняет для «Уорриорз» задачу по освобождению достаточного пространства под потолком зарплат, чтобы предложить свободному агенту Леброну Джеймсу полное исключение среднего уровня (15,1 млн долларов). Однако у них все еще есть пути для расчистки необходимого места, особенно учитывая решение Дрэймонда Грина отказаться от своей опции игрока на 27,6 млн долларов.

Ожидается, что Грин и «Уорриорз» воссоединятся, при этом точные условия его контракта будут определены после того, как клуб решит другие вопросы.

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