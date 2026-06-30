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«Вашингтон» готов к обмену Энтони Дэвиса в «Голден Стэйт», но не заинтересован в Батлере (Эмико)

«Вашингтон» готов обменять форварда Энтони Дэвиса в «Голден Стэйт», сообщает обозреватель Сэм Эмико.

Источник: Спортс‘’

Отмечается, что осуществления сделки необходимо задействовать контракт ветерана «воинов» Джимми Батлера и найти для него третью команду, так как «Уизардс» не заинтересованы в переходе 36-летнего форварда.

«Голден Стэйт» пытается сформировать звездную «большую четверку» в составе Стефена Карри, Дрэймонда Грина, Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса. Считается, что переход 4-кратного MVP в «Уорриорз» возможен только вместе с Дэвисом.

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