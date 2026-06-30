«Нью-Йорк» не отправил квалификационное предложение Ариэлю Хукпорти, сделав игрока свободным агентом

Это означает, что баскетболист станет неограниченно свободным агентом.
Хукпорти провел 2 сезона в «Нью-Йорке», отыграв 79 матчей регулярки суммарно. Его средние показатели составляют 2,1 очка, 2,9 подбора и 0,5 передачи за 9,1 минуты на паркете.
Как сообщает Винсент Гудвилл из ESPN, «Никс» не стали делать квалификационное предложение центровому Ариэлю Хукпорти (24 года, 213 см).
Это означает, что баскетболист станет неограниченно свободным агентом.
Хукпорти провел 2 сезона в «Нью-Йорке», отыграв 79 матчей регулярки суммарно. Его средние показатели составляют 2,1 очка, 2,9 подбора и 0,5 передачи за 9,1 минуты на паркете.