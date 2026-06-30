Кэйсон Уоллес может покинуть «Тандер» из-за контрактной ситуации

«В лиге существует мнение, что Уоллес готов покинуть “Тандер”, так как рассчитывает на крупное продление контракта, которое клуб, возможно, не захочет выписывать.
Молодой защитник будет стоить нескольких выборов в первом раунде, но он смотрится правильным кандидатом на позицию второго номера, который нужен «Нетс», — пишет обозреватель New York Post Брайан Льюис.
У защитника в контракте остался один сезон, за который он получит 7,4 млн долларов.
В завершившемся плей-офф 22-летний Уоллес набирал в среднем 8,6 очка (47,9% с игры, 48,4% из-за дуги), 3,8 подбора, 2,4 передачи и 2,1 перехвата за 25 минут на паркете.