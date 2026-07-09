«Месси снял все вопросы о величайшем в истории». Джош Харт после победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026

В этой игре нападающий аргентинцев Лионель Месси не реализовал пенальти, но затем отдал голевой пас и забил сам.
«Месси снял все вопросы о величайшем в истории», — написал Харт.
Атакующий защитник баскетбольного клуба «Нью-Йорк», чемпион НБА Джош Харт отреагировал на победу сборной Аргентины над Египтом в ⅛ финала чемпионата мира по футболу (3:2).
В этой игре нападающий аргентинцев Лионель Месси не реализовал пенальти, но затем отдал голевой пас и забил сам.
«Месси снял все вопросы о величайшем в истории», — написал Харт.