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«Месси снял все вопросы о величайшем в истории». Джош Харт после победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026

Атакующий защитник баскетбольного клуба «Нью-Йорк», чемпион НБА Джош Харт отреагировал на победу сборной Аргентины над Египтом в ⅛ финала чемпионата мира по футболу (3:2).

В этой игре нападающий аргентинцев Лионель Месси не реализовал пенальти, но затем отдал голевой пас и забил сам.

«Месси снял все вопросы о величайшем в истории», — написал Харт.