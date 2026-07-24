«В Аргентине постоянно думают, что победить можно за счет яиц и характера. Нет — для этого нужно хорошо играть». Экс-баскетболист Джинобили о финале ЧМ

"Испания заслуженно выиграла титул. С того момента, как я родился, сборная Аргентины играла в шести финалах на 13 чемпионатах мира. Почти на каждом втором турнире. Это просто безумие.
Испания постоянно играла хорошо, а вот мы немного потеряли голову из-за своего стремления выиграть исключительно за счет характера и все такое. В нашей стране такое случается постоянно: мы всегда думаем, что все можно выиграть благодаря яйцам.
Но нет. Чтобы победить, надо играть хорошо. А к хорошей игре можно добавить яйца и характер, если хотите. Но выигрывают прежде всего за счет хорошей игры. Порой нам казалось, что мы сможем переломить ход матча, просто навалившись, задавив соперника напором. Но нет — иногда этого недостаточно", — сказал Джинобили в эфире DirecTV.