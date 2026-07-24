Шэмс Чарания: «Джеймс не ждет обмена Энтони Дэвиса. Выбор будет основываться на том, где Леброн будет счастлив»

«Джеймс и его агент Рич Пол сейчас не ждут, пока упадет еще одна костяшка домино. Они не ждут обмена Энтони Дэвиса. “Кливленд”, “Майами, “Голден Стэйт”, “Филадельфия”, “Миннесота” — все они в списке. Вот эти клубы. Выбор будет основываться на том, где Леброн будет счастлив, где есть шанс бороться за чемпионство и где можно вписаться в культуру команды”, — сказал Чарания.
Ранее пользователи обнаружили, что у «Хит» на 27 июля была запланирована трансляция «Пресс-конференция представления Леброна Джеймса». Клуб назвал это ошибкой.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше