Диллон Брукс о видео, где он смеется над Леброном с трибуны: «Билет на игру для меня достал Рич Пол»

Брукс стал одним из зрителей четвертого матча серии «Лейкерс» — «Тандер» при счете 0−3, который стал для калифорнийцев последним в сезоне. Сидевший в первом ряду Брукс смеялся над 4-кратным MVP, когда тот готовился пробивать штрафные.
«Мне хотелось попасть на матч плей-офф в качестве зрителя. Увидеть эту историю с другой перспективы. Потому что на площадке ты полностью сосредоточен на игре, понятно. Забавно, что билеты на ту игру для меня достал Рич Пол… Получился хороший мем. Он разговаривал с фанатом из Лос-Анджелеса и сказал что-то вроде: “Я знаю, ты что ты хочешь задеть меня. Знаю, знаю”. Я смотрел на него и думал: “Боже мой, он действительно переживает из-за этого фаната? У вас там 0−3 в серии”.
И мне было смешно до слез. Помню, еще сказал своему агенту: «Черт, он сейчас явно сосредоточен не на том», — вспомнил Брукс.