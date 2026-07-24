Диллон Брукс о видео, где он смеется над Леброном с трибуны: «Билет на игру для меня достал Рич Пол»

«Мне хотелось попасть на матч плей-офф в качестве зрителя. Увидеть эту историю с другой перспективы. Потому что на площадке ты полностью сосредоточен на игре, понятно. Забавно, что билеты на ту игру для меня достал Рич Пол… Получился хороший мем. Он разговаривал с фанатом из Лос-Анджелеса и сказал что-то вроде: “Я знаю, ты что ты хочешь задеть меня. Знаю, знаю”. Я смотрел на него и думал: “Боже мой, он действительно переживает из-за этого фаната? У вас там 0−3 в серии”.