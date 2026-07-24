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Уиндхорст о том, почему Питерсон набирал 9 фолов в Летней лиге: «Даррин хочет, чтобы все поняли: он будет играть очень жестко»

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст поделился, почему в Летней лиге новичок «Юты» и 2-й номер драфта Дарин Питерсон решил много нарушать правила.

Источник: Спортс‘’

«В Летней лиге дается 10 фолов. Как только Даррин Питерсон это узнал, он сказал: “Я получу 9”. Потому что он хочет, чтобы все поняли: он будет играть очень жестко. Мне сказали, что он хочет фолить, потому что хочет играть с физическим контактом, хочет проверять границы дозволенного. И он не шутит, он относится к этому очень серьезно», — сказал Уиндхорст.

В игре против 1-го номера драфта Эй Джей Дибанцы и его «Вашингтона» Питерсон нарушил правила 9 раз. За Летнюю лигу в Лас-Вегасе на его счету в среднем 4,6 фола.