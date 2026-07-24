Уиндхорст о том, почему Питерсон набирал 9 фолов в Летней лиге: «Даррин хочет, чтобы все поняли: он будет играть очень жестко»

«В Летней лиге дается 10 фолов. Как только Даррин Питерсон это узнал, он сказал: “Я получу 9”. Потому что он хочет, чтобы все поняли: он будет играть очень жестко. Мне сказали, что он хочет фолить, потому что хочет играть с физическим контактом, хочет проверять границы дозволенного. И он не шутит, он относится к этому очень серьезно», — сказал Уиндхорст.