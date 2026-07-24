Гилберт Аренас о статусе Джейлена Брансона: «Он не является суперзвездой»

«Он не суперзвезда. Но может стать таким… Эй, у вас есть кроссовки Брансона? Вы уже купили новые кроссовки Джейлена Брансона? Стоп, у него их нет, верно? Он гоняет в кроссовках Кобе», — заявил Аренас.