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Гилберт Аренас о статусе Джейлена Брансона: «Он не является суперзвездой»

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас во время выступления на сцене фестиваля Fanatics Fest в Нью-Йорке заявил, что не считает лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона «суперзвездой лиги».

Источник: Спортс‘’

В ответ на соответствующий вопрос Аренас тут же произнес «Нет». Замечание вызвало свист и неодобрительные возгласы толпы, а соведущие Гилберта, включая Ника Янга, временно покинули сцену в знак протеста.

«Какого черта ты несешь, #####», — воскликнул Янг.

Аренас не изменил свою позицию и начал спорить с публикой. Он указал на группу поклонников MVP минувшего финала НБА в зале и спросил, есть ли у них именные кроссовки Брансона.

«Он не суперзвезда. Но может стать таким… Эй, у вас есть кроссовки Брансона? Вы уже купили новые кроссовки Джейлена Брансона? Стоп, у него их нет, верно? Он гоняет в кроссовках Кобе», — заявил Аренас.