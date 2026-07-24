Гилберт Аренас о статусе Джейлена Брансона: «Он не является суперзвездой»

В ответ на соответствующий вопрос Аренас тут же произнес «Нет». Замечание вызвало свист и неодобрительные возгласы толпы, а соведущие Гилберта, включая Ника Янга, временно покинули сцену в знак протеста.
«Какого черта ты несешь, #####», — воскликнул Янг.
Аренас не изменил свою позицию и начал спорить с публикой. Он указал на группу поклонников MVP минувшего финала НБА в зале и спросил, есть ли у них именные кроссовки Брансона.
«Он не суперзвезда. Но может стать таким… Эй, у вас есть кроссовки Брансона? Вы уже купили новые кроссовки Джейлена Брансона? Стоп, у него их нет, верно? Он гоняет в кроссовках Кобе», — заявил Аренас.