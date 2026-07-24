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Стивен Эй Смит: «Не поверю ни на секунду, что Джеймс думал о завершении карьеры. Он хочет отыграть четверть века»

Леброн Джеймс прокомментировал свои размышления о следующем сезоне в соцсетях. Звездный форвард заявил, что всерьез задумывался о завершении карьеры после завершения плей-офф для «Лейкерс». В итоге он оказался в «Филадельфии».

"Не поверю в это ни на секунду. Единственная часть этого послания, которая звучит как брехня.

Леброн Джеймс хочет отыграть 25 лет. Четверть века. Поэтому двухлетний контракт, хоть там и опция игрока.

Он хочет титул, потому что еще один позволит ему опередить Стефа Карри и сравняться с Кобе Брайантом и Тимом Данканом. А две победы позволят выйти вровень с Майклом Джорданом", — заявил ведущий Стивен Эй Смит.

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