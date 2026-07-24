Стивен Эй Смит: «Не поверю ни на секунду, что Джеймс думал о завершении карьеры. Он хочет отыграть четверть века»

"Не поверю в это ни на секунду. Единственная часть этого послания, которая звучит как брехня.
Леброн Джеймс хочет отыграть 25 лет. Четверть века. Поэтому двухлетний контракт, хоть там и опция игрока.
Он хочет титул, потому что еще один позволит ему опередить Стефа Карри и сравняться с Кобе Брайантом и Тимом Данканом. А две победы позволят выйти вровень с Майклом Джорданом", — заявил ведущий Стивен Эй Смит.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше