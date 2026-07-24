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Агент Мишко Ражнатович сообщил о переходе Марио Хезони в «Кливленд»

Марио Хезоня воспользовался опцией выхода из контракта с «Реалом» ради возвращения в НБА. Его переход встал на паузу из-за ожидания решения Леброна Джеймса.

Звездный форвард отправился в «Филадельфию». Агент Хезони Мишко Ражнатович намекнул на достигнутое соглашение с «Кавальерс» в соцсетях.

"Дубровницкая республика (Хезоня родом из Дубровника) и ее жители всегда славились купеческим складом ума.

Многое изменилось, и теперь он стал кавалерийским", — сообщил серб.

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