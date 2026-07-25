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Кентавиус Колдуэлл-Поуп намерен воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Филадельфии» после выкупа контракта у «Мемфиса»

По информации инсайдера Криса Хэйнса, защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп и «Мемфис» обсуждают выкуп контракта.

Источник: Спортс‘’

33-летний специалист по обороне и трехочковым планирует вновь играть с Леброном Джеймсом, который вчера перешел в «Филадельфию».

Колдуэлл-Поуп и Джеймс совместно выступали за «Лейкерс» на протяжении трех сезонов и принесли команде чемпионский титул в 2020 году.

В прошлом сезоне Колдуэлл-Поуп провел за «Гриззлиз» 51 матч, набирая в среднем 8,4 очка (41% с игры, 31,6% трехочковых), 2,5 подбора и 2,7 передачи за 21,9 минуты на площадке.

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