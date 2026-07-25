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Шэмс Чарания: «Единственным тренером, с которым Леброн общался в течение этого трехнедельного процесса, был Ник Нерс»

Инсайдер Шэмс Чарания отметил, что главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс сыграл свою роль в привлечении Леброна Джеймса.

Источник: Спортс‘’

«В этот период Джеймса завлекали Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид, он разговаривал с ними обоими. Джейлен Браун связывался с Ричем Полом, агентом Леброна. Единственным тренером, с которым Джеймс общался в течение этого трехнедельного процесса, был Ник Нерс», — сообщил Чарания.

О решении Джеймса присоединиться к «Сиксерс» стало известно 24 июля — в день рождения Нерса, которому исполнилось 59 лет.

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