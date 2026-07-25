Шэмс Чарания: «Единственным тренером, с которым Леброн общался в течение этого трехнедельного процесса, был Ник Нерс»

«В этот период Джеймса завлекали Тайриз Макси и Джоэл Эмбиид, он разговаривал с ними обоими. Джейлен Браун связывался с Ричем Полом, агентом Леброна. Единственным тренером, с которым Джеймс общался в течение этого трехнедельного процесса, был Ник Нерс», — сообщил Чарания.
О решении Джеймса присоединиться к «Сиксерс» стало известно 24 июля — в день рождения Нерса, которому исполнилось 59 лет.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше