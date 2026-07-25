Процент задействования предполагаемой стартовой пятерки «Сиксерс» составляет 142%

Леброн Джеймс: 27%
Тайриз Макси: 29%
Ви Джей Эджкомб: 19%
Джейлен Браун: 35%
Джоэл Эмбиид: 32%
Суммарный показатель равен 142%.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше