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Процент задействования предполагаемой стартовой пятерки «Сиксерс» составляет 142%

Аналитик Дин Оливер в своих соцсетях отметил процент задействования игроков за прошлый сезон, которые в новом должны составить стартовую пятерку «Филадельфии».

Источник: Спортс‘’

Тайриз Макси: 29%

Ви Джей Эджкомб: 19%

Джейлен Браун: 35%

Джоэл Эмбиид: 32%

Суммарный показатель равен 142%.

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