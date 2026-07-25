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«Кливленд» и Джонатан Куминга проявляют взаимный интерес

По информации The Athletic, «Кливленд» может переключить свое внимание на Джонатана Кумингу после того, как клубу не удалось привлечь Леброна Джеймса.

Источник: Спортс‘’

Сообщается, что между сторонами есть взаимный интерес, однако «Кэвз» безболезненно для себя могут предложить Куминге только 6 млн долларов в год. Возможен вариант с зарплатой в 15 млн, но это потребует значительного сокращения суммы, которую получит Джеймс Харден. Звездный защитник остается без контракта, обеспечивая «Кливленду» гибкость для формирования состава.

Куминга заинтересован в сделке по схеме «сайн-энд-трейд» с «Атлантой», поскольку в этом случае он сможет заработать больше. Отмечается, у «Кливленда» есть более привлекательные для обмена активы (Макс Струс и Деннис Шредер), чем у «Лейкерс», которых также часто связывают с Кумингой.

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