«Кливленд» и Джонатан Куминга проявляют взаимный интерес

Сообщается, что между сторонами есть взаимный интерес, однако «Кэвз» безболезненно для себя могут предложить Куминге только 6 млн долларов в год. Возможен вариант с зарплатой в 15 млн, но это потребует значительного сокращения суммы, которую получит Джеймс Харден. Звездный защитник остается без контракта, обеспечивая «Кливленду» гибкость для формирования состава.
Куминга заинтересован в сделке по схеме «сайн-энд-трейд» с «Атлантой», поскольку в этом случае он сможет заработать больше. Отмечается, у «Кливленда» есть более привлекательные для обмена активы (Макс Струс и Деннис Шредер), чем у «Лейкерс», которых также часто связывают с Кумингой.