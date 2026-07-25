Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Пенсильвании провозгласил День Леброна Джеймса

Звездный форвард Леброн Джеймс присоединился к «Филадельфии», и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро отметил эту новость официальным объявлением.

Источник: Спортс‘’

«Силою, данной мне как губернатору великого Содружества Пенсильвания и заядлому фанату “Сиксерс”… я настоящим провозглашаю сегодняшний день ДНЕМ ЛЕБРОНА ДЖЕЙМСА.

Добро пожаловать в Город братской любви, @KingJames", — написал Шапиро.

Джеймс договорился о 2-летнем контракте на 8 млн долларов, выразив уверенность, что он «поможет “Филадельфии” стать командой чемпионского уровня». В последний раз «Сиксерс» становились обладателями титула в 1983 году.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше