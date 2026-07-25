Губернатор Пенсильвании провозгласил День Леброна Джеймса

«Силою, данной мне как губернатору великого Содружества Пенсильвания и заядлому фанату “Сиксерс”… я настоящим провозглашаю сегодняшний день ДНЕМ ЛЕБРОНА ДЖЕЙМСА.
Добро пожаловать в Город братской любви, @KingJames", — написал Шапиро.
Джеймс договорился о 2-летнем контракте на 8 млн долларов, выразив уверенность, что он «поможет “Филадельфии” стать командой чемпионского уровня». В последний раз «Сиксерс» становились обладателями титула в 1983 году.
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