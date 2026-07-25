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Баркли о Джеймсе: «Я уже ехал на гольф, а теперь приходится разворачиваться, потому что этот балбес объявил свое решение»

Экс-звезда НБА, а ныне телеэксперт Чарльз Баркли выразил свое недовольство объявлением Леброна Джеймса.

Источник: Спортс‘’

«Я уже ехал на поле для гольфа, а теперь приходится разворачиваться, потому что этот балбес объявил свое решение. Не фиг ломать мой гребаный график! Я всю неделю гонял в гольф, и тут вы меня взбесили — теперь приходится работать в пятницу», — сказал Баркли.

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