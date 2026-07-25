Баркли о Джеймсе: «Я уже ехал на гольф, а теперь приходится разворачиваться, потому что этот балбес объявил свое решение»

«Я уже ехал на поле для гольфа, а теперь приходится разворачиваться, потому что этот балбес объявил свое решение. Не фиг ломать мой гребаный график! Я всю неделю гонял в гольф, и тут вы меня взбесили — теперь приходится работать в пятницу», — сказал Баркли.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше