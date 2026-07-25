Андрей Ватутин: «Евролига не самостоятельна, европейские политические структуры однозначно против возвращения наших клубов»

Мы обожаем Белград и сербских болельщиков. При этом ЦСКА, прежде всего, играет ради болельщиков ЦСКА. Мы не хотим выступать в турнире просто ради участия, наша основная задача — радовать собственную публику. Пример израильских команд, которым пришлось практически жить в других странах, совсем не вдохновляет, особенно учитывая необходимость выступать и в Лиге ВТБ. Совместить все это практически невозможно физически и экономически", — поделился Ватутин.