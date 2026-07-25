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Андрей Ватутин: «Евролига не самостоятельна, европейские политические структуры однозначно против возвращения наших клубов»

МОК снял рекомендации по запрету на участие российских клубов в соревнованиях. Сообщалось о теоретической возможности выступления ЦСКА в Евролиге в 2027 году.

Президент клуба Андрей Ватутин оценил эту возможность и ее сроки.

«Мне очень часто задают этот вопрос, и мне каждый раз приходится говорить “не знаю”. Думаю, вы понимаете, почему.

Понимаю, что в связи с недавними рекомендациями МОКа у многих появляется дополнительный оптимизм в этом вопросе, но ключевые препятствия — невозможность прямых перелетов, санкции со стороны стран Евросоюза, визовые проблемы — остаются. В некотором смысле МОК просто снял с себя ответственность, переложив ее на федерации.

Как нам недавно сказали на совещании акционеров Евролиги, помним вас, скучаем по вам, но сейчас не время возвращения. При всем уважении, Евролига не полностью самостоятельна в решении этого вопроса, европейские политические структуры однозначно против возвращения наших клубов.

(о возможных домашних играх в Белграде).

Мы обожаем Белград и сербских болельщиков. При этом ЦСКА, прежде всего, играет ради болельщиков ЦСКА. Мы не хотим выступать в турнире просто ради участия, наша основная задача — радовать собственную публику. Пример израильских команд, которым пришлось практически жить в других странах, совсем не вдохновляет, особенно учитывая необходимость выступать и в Лиге ВТБ. Совместить все это практически невозможно физически и экономически", — поделился Ватутин.

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