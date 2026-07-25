Андрей Ватутин о европейском проекте НБА: «Продукт совпадает с тем, что предлагает Евролига. Они не волшебники, чтобы генерировать больше, чем он стоит в действительности»

"Чтобы присоединиться к этому проекту, как минимум, необходимо быть в него приглашенным — это раз. Два — несмотря на отстранение от турнира, ЦСКА одним из первых подписал продление лицензионного соглашения с Евролигой. Кроме того, российский рынок в силу известных причин не является предметом внимания НБА. С нами никто не вел предметных переговоров на эту тему, поэтому мои оценки происходящего в чем-то могут быть не слишком верными.
В целом руководители НБА, безусловно, знают толк в бизнесе и наверняка дают аргументированные прогнозы — про 10 млрд за 10 лет, насколько я знаю, говорил Марк Тейтум. В то же время, они не волшебники, чтобы генерировать из продукта больше, чем он стоит в действительности. А этот продукт, по сути, совпадает с тем, что предлагает Евролига. В этом и кроется ответ: пока не вижу, почему проект НБА окажется в разы привлекательнее, ведь он рассчитан на ту же аудиторию, в нем будут выступать те же баскетболисты и тренеры. Полагаю, высокий потенциал европейского баскетбола способна развивать и Евролига. Плюс, мы слышим о необходимости чуть ли не полумиллиардного вклада от каждой франшизы, при таких вложениях подобные выплаты возможны даже без коммерческих доходов. В целом не исключен и некий компромиссный вариант слияния двух турниров в той или иной форме, что позволит избежать создания излишней конкуренции.
Приход НБА говорит как раз о том, что Евролига на протяжении последних пары десятков лет упорной работы создала предпосылки для значительного улучшения финансовой ситуации, сделала европейский баскетбол привлекательным. Да, пока доходы не исчисляются числами с девятью нулями, но сам турнир, как бизнес-проект, уже оценивается миллиардными суммами, а значит, обладает высоким потенциалом. Клубы верят в светлое будущее и продолжают поступательную работу по развитию лиги. А конкуренция, в том числе в бизнесе, только помогает развитию", — рассудил Ватутин.