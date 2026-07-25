Андрей Ватутин о европейском проекте НБА: «Продукт совпадает с тем, что предлагает Евролига. Они не волшебники, чтобы генерировать больше, чем он стоит в действительности»

В целом руководители НБА, безусловно, знают толк в бизнесе и наверняка дают аргументированные прогнозы — про 10 млрд за 10 лет, насколько я знаю, говорил Марк Тейтум. В то же время, они не волшебники, чтобы генерировать из продукта больше, чем он стоит в действительности. А этот продукт, по сути, совпадает с тем, что предлагает Евролига. В этом и кроется ответ: пока не вижу, почему проект НБА окажется в разы привлекательнее, ведь он рассчитан на ту же аудиторию, в нем будут выступать те же баскетболисты и тренеры. Полагаю, высокий потенциал европейского баскетбола способна развивать и Евролига. Плюс, мы слышим о необходимости чуть ли не полумиллиардного вклада от каждой франшизы, при таких вложениях подобные выплаты возможны даже без коммерческих доходов. В целом не исключен и некий компромиссный вариант слияния двух турниров в той или иной форме, что позволит избежать создания излишней конкуренции.