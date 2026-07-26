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«Майами» считается фаворитом на подписание Демара Дерозана и Брэдли Била

Переход Леброна Джеймса в «Филадельфию» запустил процесс окончательного формирования составов нескольких команд. Среди них — «Хит», которые назывались в числе главных претендентов на форварда.

Источник: Спортс‘’

Сейчас «Майами» считается наиболее вероятным местом продолжения карьер защитников Демара Дерозана (36 лет, 198 см) и Брэдли Била (33 года, 193 см).

Дерозана отчислили из «Кингз». Бил отклонил опцию на 5,6 миллиона на следующий сезон в «Клипперс».

Ожидается, что «Хит» подпишут как минимум одного из этих баскетболистов.

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