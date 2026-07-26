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Кентавиус Колдуэлл-Поуп станет игроком «Филадельфии»

«Филадельфия» усилится двукратным чемпионом.

Защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп договорился о выкупе контракта с «Мемфисом», информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Игрок намерен заключить однолетнее соглашение на 3,9 млн долларов с «Филадельфией».

Колдуэлл-Поуп дважды становился чемпионом. С «Лейкерс»-2020 и «Денвером»-2023.

В прошлом сезоне он провел в «Мемфисе» 51 игру, в среднем набирая 8,4 очка и 2,7 подбора при 32% попадания из-за дуги.

Колдуэлл-Поуп — клиент Klutch, агентства Рича Пола, друга Леброна Джеймса. Джеймс накануне объявил о том, что завершит карьеру в «Филадельфии».

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