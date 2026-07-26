Окружение Леброна Джеймса связывалось с «Нью-Йорком», но клуб не был заинтересован в игроке

«Никс» продолжают строить игру вокруг Джейлена Брансона, Карла-Энтони Таунса, О Джи Ануноби, Микэла Бриджеса и Джоша Харта. Они не увидели причин вносить серьезные изменения в эту формулу, даже ради Джеймса.
Как отмечается, «Никс» по-прежнему считают себя сильнее «Сиксерс», несмотря на громкие сделки, проведенные клубом из Пенсильвании.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше