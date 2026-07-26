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Окружение Леброна Джеймса связывалось с «Нью-Йорком», но клуб не был заинтересован в игроке

По информации Hoops Wire, представители Леброна Джеймса, который на тот момент был свободным агентом, выходили на связь с «Нью-Йорком». Однако действующие чемпионы не были заинтересованы в привлечении игрока по причине того, что их устраивает состав, который они имеют сейчас.

«Никс» продолжают строить игру вокруг Джейлена Брансона, Карла-Энтони Таунса, О Джи Ануноби, Микэла Бриджеса и Джоша Харта. Они не увидели причин вносить серьезные изменения в эту формулу, даже ради Джеймса.

Как отмечается, «Никс» по-прежнему считают себя сильнее «Сиксерс», несмотря на громкие сделки, проведенные клубом из Пенсильвании.

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