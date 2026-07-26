«Уорриорз» намерены сохранить Гэри Пэйтона II

На счету Пэйтона 73 матча за прошлый сезон с «Уорриорз», в которых он набирал в среднем 7,5 очка (58,3% с игры, 29,1% трехочковых), 3,6 подбора и 1,7 передачи за 15,6 минуты на паркете.