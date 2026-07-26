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«Уорриорз» намерены сохранить Гэри Пэйтона II

Как сообщает инсайдер Бретт Сигел, «Голден Стэйт», скорее всего, переподпишет защитника Гэри Пэйтона II.

Источник: Спортс‘’

Отмечается, что обе стороны заинтересованы в новом контракте.

На счету Пэйтона 73 матча за прошлый сезон с «Уорриорз», в которых он набирал в среднем 7,5 очка (58,3% с игры, 29,1% трехочковых), 3,6 подбора и 1,7 передачи за 15,6 минуты на паркете.