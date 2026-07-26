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Демаркус Казинс: «У “Сиксерс” с отрывом самый талантливый состав, в которым когда-либо играл Леброн Джеймс»

Экс-игрок НБА Демаркус Казинс поделился своим мнением об обновленной «Филадельфии», которую в межсезонье пополнили Леброн Джеймс и Джейлен Браун.

"Я считаю, что это с отрывом самый талантливый состав в которым когда-либо играл Леброн Джеймс. Также нужно учитывать, на каком этапе карьеры и финансового положения находится Леброн, чтобы такое вообще стало возможным. Сложно сравнивать эту команду с любыми его прошлыми ситуациями, потому что тогда он был одним из главных игроков, получающих самые большие деньги. А это ограничивает возможности для усиления состава. Сейчас Леброн тот самый игрок, который поднял уровень коллектива, но при этом обошелся минимальной ценой.

Так что сравнивать ситуации действительно трудно. Но если исходить из таланта на бумаге, я думаю, что это «Филадельфия» с большим отрывом", — сказал Казинс.

В предполагаемой стартовой пятерке «Сиксерс» вместе с Джеймсом будут выходить MVP-2023 Джоэл Эмбиид, MVP финала-2024 Джейлен Браун и двукратный участник Матча всех звезд Тайриз Макси.

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