Демаркус Казинс: «У “Сиксерс” с отрывом самый талантливый состав, в которым когда-либо играл Леброн Джеймс»

"Я считаю, что это с отрывом самый талантливый состав в которым когда-либо играл Леброн Джеймс. Также нужно учитывать, на каком этапе карьеры и финансового положения находится Леброн, чтобы такое вообще стало возможным. Сложно сравнивать эту команду с любыми его прошлыми ситуациями, потому что тогда он был одним из главных игроков, получающих самые большие деньги. А это ограничивает возможности для усиления состава. Сейчас Леброн тот самый игрок, который поднял уровень коллектива, но при этом обошелся минимальной ценой.